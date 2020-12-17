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    Rusya'da piyano çalan kediyle caz düeti

    Rusya'da TikTok uygulamasında piyano tuşlarına rastgele dokunduğunu gören Marsel Gilmanov, gitarını alarak kediye eşlik etti. Ortaya çıkan caz düet sosyal medyada beğeni topladı.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 00:42
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 01:03
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    Rusya'da piyano çalan kediyle caz düeti

    Rusya’da TikTok uygulamasında patileriyle piyano tuşlarına rastgele basan bir kedinin görüntüsü yayınlandı.

    KEDİNİN NOTALARINA EŞLİK ETTİ

    Rus müzisyen Marsel Gilmanov, Barney adlı kedinin rastgele çaldığı notalara gitarıyla eşlik etti.

    O anlar yüz binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

    Rusya'da piyano çalan kediyle caz düeti-Video

    Rusya da piyano çalan kediyle caz düeti #1

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