Rus muhalif Navalnıy'ın tutuklanmasına tepki gösteren ve polislere direnen bir eylemci, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirildi.

Rusya'da bir araya gelen binlerce kişi tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için protesto gösterilerine devam ediyor.

Gösterilerin engellenmesi için ülke genelinde sıkı önlemler alınırken, buna rağmen protestolara devam eden kişiler tek tek gözaltına alınıyor.

Güvenlik güçleri ise gözaltı sırasında orantısız güç kullanıyor.

DİRENEN GÖSTERİCİYE ELEKTRİK VERİLDİ

Başkent Moskova'da yakalanan ve polislere direnen bir eylemciye, elektroşok tabancasıyla müdahale edildi.

Şokun etkisi ile çığlık atan şahıs, polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Rusya’da polis yakaladığı bir protestocuya elektrik verdi