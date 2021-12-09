Dur ihtarına uymamasının ardından polisin kovaladığı sürücünün, doğum yapan kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Polisin kovalamacası, kurtarma operasyonuna döndü.

Rusya'da polis ile bir sürücü arasında hareketli anlar yaşandı.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, takibe alınarak bir süre kovalandı.

BAKANLIK, AÇIKLAMA YAPTI

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ve bir süre sonra durdurulduğu ifade edildi.

Rusya’da polisin kovaladığı sürücünün doğuma yetiştiği belirlendi VİDEO



KIZINI DOĞUMA YETİŞTİRMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra sürücünün acele bir şekilde araçtan indiği ve polis memurlarına kızının doğum yapmak üzere olduğunu söylediği belirtildi.

Polis ekipleri, doğum sancısı çeken ve bayılmak üzere olduğu ifade edilen kadını, polis otomobiline alarak hızla hastaneye yetiştirdi.

ERKEK BEBEK DOĞDU

Bakanlık, kadının başarılı bir operasyonla doğum yaptığını ve erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.













