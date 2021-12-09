- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya’da polisin kovaladığı sürücünün doğuma yetiştiği belirlendi
Rusya’da polisin kovaladığı sürücünün doğuma yetiştiği belirlendi
- DHA
- 09.12.2021 - 11:27
- Güncelleme : 09.12.2021 - 12:05
Rusya'da polis ile bir sürücü arasında hareketli anlar yaşandı.
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, takibe alınarak bir süre kovalandı.
BAKANLIK, AÇIKLAMA YAPTI
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ve bir süre sonra durdurulduğu ifade edildi.
Rusya’da polisin kovaladığı sürücünün doğuma yetiştiği belirlendi VİDEO
KIZINI DOĞUMA YETİŞTİRMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Daha sonra sürücünün acele bir şekilde araçtan indiği ve polis memurlarına kızının doğum yapmak üzere olduğunu söylediği belirtildi.
Polis ekipleri, doğum sancısı çeken ve bayılmak üzere olduğu ifade edilen kadını, polis otomobiline alarak hızla hastaneye yetiştirdi.
ERKEK BEBEK DOĞDU
Bakanlık, kadının başarılı bir operasyonla doğum yaptığını ve erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.