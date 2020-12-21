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- Rusya’da Porsche ile drift atan maganda kaza yaptı
Rusya’da Porsche ile drift atan maganda kaza yaptı
Kaza anı anbean kameraya yansırken, araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 08:55
Görüntünün adresi dondurucu soğuk ve kar yağışının hakim olduğu Rusya’dan…
Bir sürücü, Porsche marka aracıyla drift attı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dönerek boş alanda bulunan tek araca çarptı.
HASARLA KURTULDU
Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, araçlarda hasar oluştu.
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