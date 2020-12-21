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    Rusya’da Porsche ile drift atan maganda kaza yaptı

    Kaza anı anbean kameraya yansırken, araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 08:55
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    Rusya’da Porsche ile drift atan maganda kaza yaptı

    Görüntünün adresi dondurucu soğuk ve kar yağışının hakim olduğu Rusya’dan…

    Bir sürücü, Porsche marka aracıyla drift attı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dönerek boş alanda bulunan tek araca çarptı.

    HASARLA KURTULDU

    Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, araçlarda hasar oluştu.

    Rusya'da Porsche'la dirft kazayla bitti İZLE

    Rusya’da Porsche ile drift atan maganda kaza yaptı #1

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