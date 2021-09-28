Rusya'da rekor: Bir günde 852 ölüm

Rusya'da, son 24 saatte 852 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı gerçekleşti.

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi, ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 559 vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 464 bin 708'e yükseldi.

BİR GÜNDE 852 CAN KAYBI

Başkent Moskova'da son 24 saatte 3 bin 387 vaka görüldü. Toplam vaka sayısı da 1 milyon 626 bin 918'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 852 kişi virüse yenik düşerken, günlük can kaybı sayısında ise rekor seviyeye ulaşıldı.

Son veriyle birlikte ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 531'e çıktı. Moskova'da son 24 saatte 63 can kaybı yaşanırken, toplam bilanço 28 bin 853'e yükseldi.

6 MİLYON 635 HASTA İYİLEŞTİ

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 17 bin 368 artarak 6 milyon 635 bin 485 oldu.

Rusya'da en son 24 Eylül'de, 828 ölüm ile günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşılmıştı. Ülkede bugün nüfusun sadece yüzde 28'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı.