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    Rusya'da sarhoş okul bekçisi valiye yakalandı

    Okul inşaatını incelemeye giden Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, kendisini karşılayan bekçinin o anlarını kayda aldı.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 13:57
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    Rusya'da sarhoş okul bekçisi valiye yakalandı

    Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak için kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti.

    Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali Kozhamyeko, kapıda alkollü bekçi tarafından karşılandı.

    AYAKTA DURAMADI

    Ancak bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçinin, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    Rusya'da okul inşaatına giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı

    ŞANTİYEDE İŞÇİ BULAMADI

    Daha sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti. Bekçiye işçilerin nerede olduğunu soran vali, "Onlar izinde" yanıtını aldı.

    Rusya da sarhoş okul bekçisi valiye yakalandı #1

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Yaşanan olaylar kameralarla kayda alınırken; işçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi. Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

    Rusya da sarhoş okul bekçisi valiye yakalandı #2

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