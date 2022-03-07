Rusya'da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 11. gününde devam ederken, Rusya'da yalnızca bugün 3 bin 500 savaş karşıtı eylemci gözaltına alındı.

Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, ülkenin 44 kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alındı.

"SAVAŞA HAYIR, UTAN PUTİN" SLOGANLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden kişilerin, "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" şeklinde slogan attıkları görüldü.





PROTESTOLARA YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protestolara yüzlerce kişi katıldı.

Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Çoğu genç yaşta olan eylemcilere, polis müdahalede bulundu.





ÜLKE GENELİNDE GÖZALTI SAYISI 10 BİNDEN FAZLA

Eulemler, Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın 42 kentinde düzenlendi.

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde, 10 binden fazla insanın gözaltına alındığı düşünülüyor.



