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    Rusya'da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 11. gününde devam ederken, Rusya'da yalnızca bugün 3 bin 500 savaş karşıtı eylemci gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 03:15
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 03:30
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    Rusya'da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı

    Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, ülkenin 44 kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alındı.

    "SAVAŞA HAYIR, UTAN PUTİN" SLOGANLARI

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden kişilerin, "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" şeklinde slogan attıkları görüldü.

    Rusya da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı #1

    PROTESTOLARA YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

    Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protestolara yüzlerce kişi katıldı.

    Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

    Çoğu genç yaşta olan eylemcilere, polis müdahalede bulundu.

    Rusya da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı #2

    ÜLKE GENELİNDE GÖZALTI SAYISI 10 BİNDEN FAZLA

    Eulemler, Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın 42 kentinde düzenlendi.

    Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde, 10 binden fazla insanın gözaltına alındığı düşünülüyor.

    Rusya da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı #3

    Rusya da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı #4

    Rusya da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı #5

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    Rusya da savaş karşıtı protestolarda bir gün içerisinde 3 bin 500 gözaltı #9


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