Rusya'da savaş uçağı düştü Rusya'nın Murmansk bölgesinde MİG-31 tipi savaş uçağı düştü. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

Rusya'nın Murmansk bölgesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-31 tipi savaş uçağı düştü.

Düşmeden önce 2 pilot kendilerini uçaktan fırlatırken, kazada ölen ya da yaralana olmadı.

Pilotlar hayatlarını kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Murmansk bölgesindeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü. 2 pilot kaza sırasında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Arama-kurtarma helikopterleri pilotları bulundukları noktadan alarak tahliye etti" denildi.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, savaş uçağının düşmeden önce alev aldığı görüldü.