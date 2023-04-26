İHA

Rusya'nın Murmansk bölgesinde Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-31 tipi düştü.

Düşmeden önce 2 pilot kendilerini uçaktan fırlatırken, kazada ölen ya da yaralana olmadı.

Pilotlar hayatlarını kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Murmansk bölgesindeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü. 2 pilot kaza sırasında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Arama-kurtarma helikopterleri pilotları bulundukları noktadan alarak tahliye etti" denildi.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, savaş uçağının düşmeden önce alev aldığı görüldü.

Rusya'da savaş uçağı düştü
Rusya'da savaş uçağı düştü
Rusya'da savaş uçağı düştü