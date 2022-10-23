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    Rusya'da savaş uçağı, evin üzerine düştü

    Su-30 savaş uçağı, Irkutsk'ta iki katlı evin üzerine düştü. Kaza sonrası evden alevler yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 14:16
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    Rusya'da savaş uçağı, evin üzerine düştü

    Rusya'da uçak kazası yaşandı.

    Su-30 savaş uçağı, Irkutsk'ta iki katlı eve çarptı. Açıklamayı, Irkutsk bölge Valisi Igor Kobzev yaptı.

    İki katlı evin üzerine düştü

    Olay yerine gitmek üzere yola çıkan Kobzev, "İlk verilere göre, Irkutsk'ta Su kategorisindeki bir uçak, iki katlı bir evin üzerine düştü." dedi.

    Acil durum ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kommersant'ın aktardığına göre, kaza sonrası ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Peş peşe uçak kazaları

    Rusya'da peş peşe yaşanan uçak kazaları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde eğitim uçuşu yapan Su-34 tipi savaş uçağı, yerleşim bölgesine düşmüştü.

    Rusya da savaş uçağı, evin üzerine düştü #1

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