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    Rusya'da savaşa hazırlık durumu yükseltildi

    Putin, konuyla ilgili kararnameyi imzaladı. İki bölgede yükseltilmiş hazırlık durumu uygulanacak.
    • 19.10.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:23
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    Rusya'da savaşa hazırlık durumu yükseltildi

    Moskova yönetimi, Ukrayna savaşında alarm seviyesini yükseltti.

    Rusya’nın tüm bölgelerinde, üç farklı “hazırlık durumu” seviyesi uygulanması kararlaştırıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Moskova’nın dahil olduğu Merkezi Federal Bölgesi ve Güney Federal Bölgesi’nde “yükseltilmiş hazırlık durumu” uygulamaya girecek.

    Rusya'da savaşa hazırlıkta yeni dönem

    Buna göre, söz konusu bölgelerde enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarına yönelik güvenlik önlemleri artırılabilecek, bazı sektörlerdeki çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda çalışabilecek ve bölgelerde güvenliğe ilişkin daha fazla denetim yapılabilecek.

    İlhak edilen Kırım ve Ukrayna sınırındaki Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk ve Rostov bölgelerinde ise “orta seviye hazırlık durumu” uygulanacak.

    İlave seferberlik önlemleri alınabilecek

    Orta seviye hazırlık durumuna göre, bölgelerde sivil savunma önlemleri, nüfusun ve bölgelerin tehlikelerden korunması için ilave seferberlik önlemleri alınabilecek.

    Rusya’nın geriye kalan tüm bölgelerinde ise “temel hazırlık durumu” ilan edilirken, söz konusu bölgelerdeki yetkililer kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alabilecekler.

    Rusya da savaşa hazırlık durumu yükseltildi #1

    Peskov: Sınırları kapatmayı planlamıyoruz

    AA'nın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yurt dışına çıkışlara yönelik sınırlarını kapatmayı planlamadığını söyledi.

    Putin, bugün, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzalamıştı.


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