Kısmi seferberliğin ardından askere alınanlar eğitim sahalarında hafif makineli kalaşnikof silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor...

8 ayın geride kaldığı savaşta her iki ülke de ağır kayıplar verdi.

Bu süreçte askeri gücünü artırmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

300 bine yakın asker silahlandı

Kararın ardından 300 bine yakın asker silahlanırken, savaş karşıtı erkekler de ülkeden ayrılmaya başladı.

Sınır kapılarına akın ettiler

Bu çağrının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, Türkiye'ye seyahat etmek üzere işe koyuldu. Aynı zamanda Gürcistan ve Finlandiya sınır kapılarında da uzun kuyruklar oluştu.

Rusya'da seferberlik sonrası eğitimlerden kareler VİDEO



Rostov'da eğitimler sürüyor

Öte yandan ülkede kalanlar ise silah altına alınmaya başladı. Aileleri ile vedalaşarak orduya katılanlara eğitim verilmeye başladı.

AA'nın aktarımına göre; Rostov'daki eğitim sahasında kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli kalaşnikof silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor.