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    Rusya'da seferberlik sonrası Türkiye'ye uçuş fiyatları arttı

    Rusya'da seferberlik sonrası Türkiye'ye uçuş fiyatları arttı

    Putin'in çağrısı, Rus vatandaşlarını uçak bileti aramaya itti. Özellikle İstanbul'a uçuşlardaki yoğunluk göze çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 14:38
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında ülke halkına kritik mesajlar verdi.

    Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü koruma vurgusu yaparak, bu doğrultuda adımlar atacaklarını söyledi.

    Rus vatandaşları, İstanbul'a uçak bileti arıyor

    Açıklamasında Putin, "Kısmi seferberliği desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." dedi.

    Bu çağrının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, Türkiye'ye seyahat etmek üzere işe koyuldu.

    Biletler tükendi, fiyatlar arttı

    Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle gelecek birkaç güne ilişkin biletler tükenirken, Moskova'dan İstanbul'a uçmak isteyenler boş yer bulamadı.

    Ayrıca bilet fiyatlarının aşırı talep nedeniyle arttığı ve fiyatların en yüksek 173 bin ruble ile en düşük 83 bin ruble arasında değiştiği görüldü.

    Türkiye'ye seferlerde yoğunluk yaşanıyor

    Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı.

    Rusya da seferberlik sonrası Türkiye ye uçuş fiyatları arttı #1

    Putin: Tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak

    Vladimir Putin, söz konusu açıklamasında, bazı tecrübelere sahip vatandaşların askere çağrılacağını belirterek, şöyle demişti:

    "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak.

    Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar."

    Rusya da seferberlik sonrası Türkiye ye uçuş fiyatları arttı #2

    Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti ViDEO


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