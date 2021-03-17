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Rusya'da şehre inan ayı, insanları kovaladı

Rusya'da şehre inan ayı, insanları kovaladı

Rusya'da şehre inen büyük bir ayı paniğe neden olurken, ayının kent sakinlerinden birini kovaladığı ve seyir halindeki bir otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.