Euro
10.6663
1.16%
Dolar
9.1898
1.24%
Altın
531.02
1.43%
Borsa
1.412
-0.13%
Bitcoin
523.900
2.96%
EXEN Coin
22.05
-5.56%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü

    Sibirya bölgesinde, konutların ısıtılması için otoyol altına döşenen sıcak su boru hattı patladı. Seyir halindeki 2 araç, kaynar su dolu çukura düştü.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü

    Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Novosibirsk kentinde, otoyol altına döşeli sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.

    Şehirdeki konutların ısıtılması için döşenen sıcak su şebekesinde yaşanan patlama, kentin en işlek caddesinde çukur oluşmasına neden oldu.

    Seyir halinde olan 2 araç, oluşan çukurun içine düştü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Ekipler, kaynar su biriken çukurun içine düşen araçları kurtarmak için seferber oldu.

    Araçların içinde bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin çabalarıyla herhangi bir yaralanma olmadan kurtarıldı.

    Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlar da kaynar su dolu  çukur içinden çıkarıldı.

    Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü #1

    Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü #2

    Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir