Sibirya bölgesinde, konutların ısıtılması için otoyol altına döşenen sıcak su boru hattı patladı. Seyir halindeki 2 araç, kaynar su dolu çukura düştü.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Novosibirsk kentinde, otoyol altına döşeli sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.

Şehirdeki konutların ısıtılması için döşenen sıcak su şebekesinde yaşanan patlama, kentin en işlek caddesinde çukur oluşmasına neden oldu.

Seyir halinde olan 2 araç, oluşan çukurun içine düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ekipler, kaynar su biriken çukurun içine düşen araçları kurtarmak için seferber oldu.

Araçların içinde bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin çabalarıyla herhangi bir yaralanma olmadan kurtarıldı.

Rusya’da sıcak su boru hattı patladı, araçlar kaynar suya düştü VİDEO



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlar da kaynar su dolu çukur içinden çıkarıldı.