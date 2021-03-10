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    Rusya’da sıcak su borusunda patlama anı

    Anayol altında bulunan sıcak su boru hattındaki patlamayla fışkıran sular metrelerce havaya yükseldi.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 19:52
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 20:16
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    Rusya’da sıcak su borusunda patlama anı

    Rusya'nın Perm kentinde, anayol altında bulunan sıcak su borusu hattında patlama meydana geldi.

    ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

    Patlayan borudan fışkıran sıcak su metrelerce havaya yükseldi. Rus medyası, patlama sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.

    Perm Belediyesi'ne bağlı ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Polis, bölgeyi olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına aldı.

    Rusya'da sıcak su borusunda patlama

    Rusya’da sıcak su borusunda patlama anı #1

    Rusya’da sıcak su borusunda patlama anı #2

    Rusya’da sıcak su borusunda patlama anı #3

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