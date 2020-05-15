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    Rusya'da sıra dışı nikah

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 15:22
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    Rusya'da sıra dışı nikah

    Rusya’nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi.

    Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması, ilginç görüntü oluşturdu.

    DAVETLİLER SOKAKTA, GELİN VE DAMAT BALKONDA

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü.

    Rusya'da sıra dışı nikah VİDEO

    ÇİFT, GÖKYÜZÜNE GÜVERCİN BIRAKTI

    Nikah memurunun “Sizi karı koca ilan diyorum.” demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı. Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı.

    RUSYA'DA SON DURUM

    Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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