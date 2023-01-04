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Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi
Direksiyon başında uyuyakalan kamyon şoförü, park halindeki araçları ezip geçti. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 04.01.2023 - 14:51
- Güncelleme : 04.01.2023 - 15:16
Rusya'nın Orenburg bölgesinde bir kamyon şoförü direksiyon başında uyuyakaldı.
Kontrolü kaybeden şoför, kazadan kaçamadı.
Kamyon, park halindeki araçları biçip geçti.
Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
9 araçta hasar büyük
İHA’nın haberine göre; yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 9 araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
Can kaybı yaşanmadı
Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi ViDEO