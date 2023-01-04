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    Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi

    Direksiyon başında uyuyakalan kamyon şoförü, park halindeki araçları ezip geçti. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 04.01.2023 - 14:51
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:16
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    Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi

    Rusya'nın Orenburg bölgesinde bir kamyon şoförü direksiyon başında uyuyakaldı.

    Kontrolü kaybeden şoför, kazadan kaçamadı.

    Kamyon, park halindeki araçları biçip geçti.

    Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    9 araçta hasar büyük

    İHA’nın haberine göre; yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 9 araçta büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

    Can kaybı yaşanmadı

    Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi ViDEO

    Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi #1


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