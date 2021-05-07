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    Rusya'da sosyal medya fenomeni ölü bulundu

    Ormanlık alanda ölü bulunan Kristina Zhuravleva'nın kocası, şüpheli konumunda bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 16:02
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    Rusya'da sosyal medya fenomeni ölü bulundu

    Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tanınan fenomen Kristina Zhuravleva'nın cansız bedeni bulundu. Fenomenden 1 aydır haber alınamıyordu.

    HAYATI SORUNSUZ GÖZÜKÜYORDU

    Zhuravleva'nın hesabından yaptığı paylaşımlar herkesin ilgisini çekiyordu.

    28 yaşındaki fenomenin eşiyle yaptığı paylaşımlar, dışarıdan mükkemmel ve sorunsuz bir hayatı olduğunu gösteriyordu. Kristina, lüks yaşamıyla takipçilerinin dikkatini çekiyordu.

    ORTADAN KAYBOLDU

    Genç kadının, Rusya'nın Ekaterinburg kenti yakınlarındaki ormanda cesedi bulundu.

    Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin iki hafta sürdüğü belirtildi. Yoldan geçmekte olan bir sürücünün, otoyol kenarında kısa bir mola vermek için durduğu sırada genç fenomenin cesedini fark ettiği aktarıldı.

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    ŞİDDETE RASTLANMADI

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Zhuravleva'nın olay yerinde cansız yattığı, ancak şiddet içeren herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

    KOCASI MI ÖLDÜRDÜ?

    Zhuravleva'nın 1 aydan uzun süre herhangi bir paylaşım yapmamasının dikkat çektiği belirtilirken, kocası Dmitry'nin sosyal medya fenomeninin ölümünün şüphelisi olduğu söylendi. Zhuravleva'nın kaybolmadan önce küçük bir tartışma yaşadıkları aktarıldı.

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