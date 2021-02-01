Rusya'da sosyal medya sitelerine küfür yasağı getirdi

Rusya, sosyal medyada yer alan küfürlü içeriklere karşı yasal düzenleme getirdi.

Birçok ülke sosyal medyayla ilgili yeni düzenlemelere giderken, Rusya da bu konuda bir çalışma yürüttü.

Rus hükümeti, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Koruma Yasası'nda yapılan çeşitli değişikliklerin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu yasa ile beraber ülkede faaliyet gösteren sosyal medya sitelerine yeni yükümlülükler getirildi.

MÜSTEHCEN VE KÜFÜR İÇERİKLERİNE KISITLAMA

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal ağlar, yasa dışı içeriği bağımsız bir şekilde tanımlamalı ve kaldırmalıdır. Bu tanım, müstehcen ve küfürlü dil içeren içerikleri de içermektedir." denildi.

TERÖR VE AŞIRICILIĞA KARŞI ÖNLEM

Yasanın, terör veya aşırıcılık yanlısı içerikleri de kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Buna ek olarak, yasa dışı eylemlere katılma çağrıları, devlete ve sembollerine hakaret etmek de yasaktır. Sosyal ağ tarafından alınacak engelleme kararı, yasaklanmış içeriklerin ortaya çıktığı andan itibaren 24 saat içinde verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

SİTELER TAKİBE ALINACAK

Açıklamada, yasanın uygulanması için Rusya'da günlük trafiği 500 bin kişiden fazla olan, kullanıcıların kişisel sayfalar oluşturduğu ve mesaj alışverişinde bulunduğu sitelerin takibe alınacağı bildirildi.

DAHA ÖNCE UYARI YAPILDI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), gençlere izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınlar nedeniyle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına uyarılarda bulunmuştu.