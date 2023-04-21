Rusya'da Su-34'ten düşen mühimmat şehir merkezini savaş alanına çevirdi Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehrine Rus Su-34 savaş uçağından mühimmat düştü. Mühimmatın patlamasıyla şehir merkezinde 20 metre yarıçapında çukur oluştuğu, iki kişinin yaralandığı bildirildi

AA

Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırına yakın şehri Belgorod'un merkezinde Rus Su-34 savaş uçağından mühimmat düşmesi sonucu patlama yaşandı.

Patlamaya ilişkin ilk açıklamayı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptı.

Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve pak halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gladkov, patlamada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Vali Gladkov'un açıklamasının hemen arkasından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "20 Nisan 2023'te Moskova saatiyle 22.15 sularında Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 uçağının Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan olmayan bir şekilde havacılık mühimmatı düştü" bilgisi paylaşıldı.

Olayda konutlarda hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada konuya ilişkin ortak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.