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Rusya'da taksi uygulamasına siber saldırı
Moskova’da bilgisayar korsanlarının saldırısına uğrayan bir taksi çağırma uygulamasına üye taksiciler aynı noktaya yönlendirildi.
- Haber Merkezi
- 02.09.2022 - 18:22
- Güncelleme : 02.09.2022 - 18:51
Bilgisayar korsanları bu kez Rusya'nın başkenti Moskova'da faaliyet gösteren bir taksi çağırma uygulamasını hedef aldı.
Tüm taksiler aynı noktaya
Başkent Moskova’da uygulamanın kontrolünü ele geçiren korsanlar, yüzlerce taksiyi aynı noktaya yönlendirdi.
Yüzlerce taksinin tek hedefe kilitlenmesiyle trafik de kilitlendi.
2 saatlik trafik çilesi
Siber saldırı 2 saate yakın süre trafik sıkışıklığına neden oldu.
Durum, şirket yetkililerinin müdahalesi ile düzeltildi.
Rusya'da taksi uygulaması hacklendi VİDEO