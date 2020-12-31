Rusya'nın Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka, birçok Rus yetkilinin de katıldığı koronavirüs toplantısında uyudu.

Rusya’nın Rostov kentinde, korona pandemisinin etkileri ve salgınla mücadele önlemleri hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok eğitimci, bölge müfettişleri ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Salgının, bölgedeki öğrencilerin eğitimine etkisinin masaya yatırıldığı anlarda ise ilginç bir olay kayda geçti.

EĞİTİMDE AKSAMA SORULDU

Toplantı sırasında Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka’ya, pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimde ne kadar aksama yaşandığı ve okullar için tatillerin uzatılıp uzatılmayacağı konuları hakkında sorular yöneltildi.

HORLAYARAK CEVAP VERDİ

Kopiçka’ya söz hakkı verildiği sıralarda sorulara cevap vermeyen müdürün sadece horlama sesleri duyuldu. Diğer katılımcıların olayı şaşkınlıkla izlendiği anlarda, müdürün soruları cevaplamaması üzerine başka bir katılımcıya söz hakkı verildi.

Toplantıya dair görüntüler, Rusya gündeminde en çok tartışılan konular arasında yer alırken, yöneticilerin ülkeyi kasıp kavuran salgınla ilgili sorumsuzca davrandığı eleştirileri ise dikkat çekti.

Rusya’da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında uyuyakaldı VİDEO

UYUMADI, GÖZLERİNİ DİNLENDİRDİ

Tartışılan görüntülerin ardından Rostov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka’nın toplantı sırasında uyumadığı ve sadece gözlerini dinlendirdiği ifade edilirken, bu gibi eleştirilerin devlet kuruluşlarını yıpratmaya yönelik eleştiriler olduğu savunuldu.