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    Rusya’da tepki çeken mezar kazma yarışması

    Ülkenin en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen hızlı 'mezar kazma yarışması' tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 14:21
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    Rusya’da tepki çeken mezar kazma yarışması

    Rusya’nın Novosibirsk kentinde "hızlı mezar kazma" yarışması düzenlendi.

    Yarışmaya, 4’er kişiden oluşan 8 takım katıldı. Yarışmayı ise Omsk kentinden gelen ekip kazandı.

    Yarışmacılar, belirlenen alanlarda organizasyon kapsamında belirlenen ölçülere göre mezar kazdı. En hızlı mezarı kazan Omsk ekibi, 38 dakikada kazım işlemini bitirdi.

    3 BİN 500 TL ÖDÜL ALDILAR

    Omsk ekibi altın madalya kazanırken, 30 bin ruble (3 bin 500 TL) değerinde altın madalya ödülünü kazandı.

    Novosibirsk ekibi 40 dakikayla ikinci, Kemerovo ekibi ise üçüncü oldu.

    Rusya’da tepki çeken mezar kazma yarışması VİDEO

    "KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER İLE ALAY EDİLİYOR"

    Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi, düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, "Koronavirüsten hayatını kaybedenler ile resmen alay ediliyor. Yarışmayı düzenleyenler hesap vermeli." ifadelerini kullandı.

    Rusya’da tepki çeken mezar kazma yarışması #1

    Rusya’da tepki çeken mezar kazma yarışması #2

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