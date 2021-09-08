Ekip, yanardağı kayıt altına almak için kamera kurdu. Bölgede dolaşan tilki, kamerayı kaptığı gibi götürdü.

Yanardağı görüntüleyen kamerayı tilki ağzıyla kaparak uzaklaştı.

Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamera, dağlarda gezen tilki tarafından çalındı.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRMADI

Lav püskürtmeye devam eden yanardağın görüntülerini almak isteyen bir grup dağcı, kameralarını tam cepheden gören bir noktaya kurdu. Kameraların görüntü aldığı sırada dağlarda gezen bir tilki görüldü.

Tilki, çevredekileri aldırış etmeden kameraya doğru yöneldi. Ağzıyla kamerayı alan tilki, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

TİLKİNİN KAMERAYI ÇALMA ANI

Kameranın kayıtta olduğu bu anlarda tilkinin dili görüntülenirken, yaşanan ilginç olaya şahit olan gruptakilerin kahkaha sesleri de duyuldu.

Tilkinin çaldığı kamerayı bir süre ağzında götürdüğü ve yakındaki bir noktaya bıraktığı görülürken, yanardağı görüntüleyen grubun tekrar kamerasına kavuştuğu öğrenildi.

Rusya'da tilki kamerayı çaldı ViDEO



