Rusya’da tramvay faciası: 1 ölü 109 yaralı Rusya'da freni boşalan tramvayın öndeki tramvaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 109 kişi yaralandı.

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ensonhaber.com

Rusya'nın Kemerovo kentinde içinde çok sayıda yolcu bulunan tramvay korku dolu anlara sahne oldu.

Hızlandığı bir anda freni boşalan ve sağa sola savrulmaya başlayan tramvay, bir süre sonra kontrolden çıkarak önde seyir halindeki tramvaya çarptı.

Can pazarının yaşandığı yolda iki yolcu hızla savrulan tramvaydan dışarıya fırladı.

1 ölü 109 yaralı

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexei Kuznetsov, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 109 kişi yaralandı" dedi.

Kuznetsov, tramvayın 23 yaşındaki sürücüsünün de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu ekledi.

Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.