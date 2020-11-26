Sokak röportajında Türk erkekleriyle ilgili soru soran Rus YouTuber'ın aldığı cevaplar, sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'da yaşayan ve Türkçe içerikler hazırlayan Ksenia Mayakova, sokak röportajında gençlere Türklerle evlenmek isteyip istemediklerini sordu.

Eline mikrofonu alan Mayakova, "Türklerle evlenmek ister misiniz" sorusuna çok sayıda "evet" cevabı aldı.

"TÜRK ERKEKLERİ ÇOK KİBAR"

Türk dizilerini izlediğini belirten genç bir kız, "Türk erkekleri çok kibar. Bir yerden geçerken her zaman bakıp ilgilenirler. Rus olduğumuzu anlayınca ilgi seviyeleri artar." görüşünü paylaştı.

"ÇOK YAKIŞIKLILAR"

Bazıları da Türklerin çok yakışıklı ve iyi bir seçenek olduğunu belirterek, "İyi bir insan ise neden olmasın." diye konuştu.

"Hayır" cevabı veren bir kişi ise "Birkaç defa böyle bir teklif almıştım. Online bilgisayar oyununda Türkler evlenme teklifi etmişti." dedi.

Rusya'da Türklerle evlenir misiniz sorusu ViDEO