Rusya'da tutuklanan ABD vatandaşı hakkında karar

AA

ABD vatandaşı Kalob Byers, 7 Şubat'ta Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda gözaltına alındı.

28 yaşındaki Byers, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Yaşanan yeni gelişemde ise, Byers'in serbest bırakıldığı öğrenildi.

ABD'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE TESLİM EDİLDİ

Bu hamleyle, ABD ve Rusya heyetlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilebilmesine yönelik Suudi Arabistan'da yarın yapacağı görüşme öncesi, Moskova ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Byers'in serbest bırakılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin, Suudi Arabistan'daki muhtemel görüşmelerde "Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm karmaşık yapısının yeniden kurulmasını" görüşmeyi beklediğini, "bu nedenle bazı olayların bu bağlamda değerlendirilebileceğini" söylemişti.

NE OLMUŞTU

Beyaz Saray, 11 Şubat'ta, Rusya'nın, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.

Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapse mahkum edilmişti.