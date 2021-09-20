Üniversiteye baskın düzenleyen silahlı saldırgan 5 can kaybına, 6 yaralanmaya yol açtı. Saldırı anında yaşananlar, anbean kaydedildi.

Rusya'da üniversitede silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırgan, elinde silahla Sibirya bölgesindeki Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi’ne girdi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Soruşturma Komitesi, etrafa rastgele ateş açan saldırgan nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

Güvenlik güçlerinden bir kaynak, "Kimliği belirsiz bir kişi, üniversite binasına girerek ateş açtı. Bazı öğrenciler ve eğitmenler, saldırgandan saklanmak için kendilerini konferans salonuna kilitledi. Bazıları camdan atladı. Kolluk kuvvetleri bölgeye gidiyor. " dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

TASS'ın haberine göre, siyah kamuflajlı olan ve kask taktığı görülen üniversite saldırganının yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı





"KAMPÜSÜ TERK EDİN"

Saldırı sırasında üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan acil durum paylaşımında, kampüste olanlardan bölgeyi terk etmeleri istendi.

Kampüse gelmek üzere yolda olanlar için "Geri dönün." çağrısı yapıldı.



