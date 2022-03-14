Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, kendisini başkent Moskova'daki Mc Donald's'a kelepçeledi.

Rusya’nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya’daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald’s ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı.

Rusya'da ünlü ressamın oğlu kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Video



KENDİSİNİ MC DONALD'S'IN KAPILARINA KELEPÇELEDİ

Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda bulunan Mc Donald’s şubesinin kapılarına kelepçeledi.





"BU TÜM RUS HALKINA DÜŞMANLIKTIR"

Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin’in yanına gitti. Polisler, Zatravkin’in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin’in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı.

Daha sonra polisler Zatravkin’i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



