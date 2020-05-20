Rusya'da vaka sayısı 300 bini aştı

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 308 bin 705’e, ölü sayısı 2 bin 972’ye yükseldi. İyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392’ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705’e ulaştı.

Ülkede ölü sayısı 135 artarak 2 bin 972’ye, iyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392’ye çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 3,2’den yüzde 2,9’a düştüğü belirtilirken, yeni vakaların yüzde 45,9’unda semptom görülmediği açıklandı.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ MOSKOVA

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı nisan sonundan bu yana ilk defa 3 binin altına düştü. Şehirde vaka sayısı 2 bin 699 artarak 152 bin 306’ya, ölü sayısı 75 artarak 1726’ya yükseldi.

Şehirde toplam 36 bin 936 kişi sağlığına kavuştu.