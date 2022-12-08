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    Rusya'da yabancılar için taşıyıcı annelik yasaklandı

    Devlet Duması, yabancı vatandaşlara yönelik Rusya'da taşıyıcı anneliği yasaklayan tasarıyı onayladı.
    • 08.12.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 16:08
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    Rusya'da yabancılar için taşıyıcı annelik yasaklandı

    Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması, taşıyıcı annelikle ilgili radikal bir karar aldı.

    Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarı, yabancılara taşıyıcı annelik yapılmasını yasaklamayı kapsıyor.

    Taşıyıcı annelik kararı

    Buna göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar da Rusya vatandaşı sayılacak.

    AA'nın haberine göre, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, kararın ülkedeki çocukları korumaya yönelik alındığını belirterek, şöyle dedi:

    "Suç mağduru olmalarından koruyacak"

    “Karar, çocuklarımızın ticaretini, bebeklerin aynı cinsiyetten çiftlerin ailelerine gitmesini önleyecek veya organ satışı da dahil olmak üzere suç mağduru olmalarından koruyacaktır.”

    Öte yandan yasa, bir Rusya Federasyonu vatandaşı ile yabancı bir vatandaşın kayıtlı evlilik içinde olduğu durumlar için geçerli olmayacak.

    45 bin çocuğun hayatını ilgilendiriyor

    Yasanın yazarlarından biri olan Duma üyesi Anna Kuznetsova, yeni önlemin 14 milyar ruble tasarruf edeceğini söyledi. Bunun, yabancı vatandaşların yararına taşıyıcı annelik için harcanan bütçe parası olduğu belirtildi.

    Kuznetsova'ya göre, söz konusu yasa, "ülkenin ulusal çıkarlarını ve 45 bin çocuğun hayatını" koruyacak.

    Rusya da yabancılar için taşıyıcı annelik yasaklandı #1


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