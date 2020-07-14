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    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı

    Moskova'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, yakıt tankeri arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 14:25
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    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı

     

    Rusya’nın başkenti Moskova’da kontrolden çıkan yakıt tankeri, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla otoyolun sağında duran yolcu otobüsüne çarptı.

    KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

    Trafik kameralarınca kaydedilen görüntüde, yakıt tankerinin hızla geldiği ve otobüse arkadan çarparak yola savrulmasına neden olduğu görüldü.

    Yerel medya, kazada yaralıların olduğunu ancak sayısının henüz bilinmediğini duyurdu.

    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı VİDEO


    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı #1

    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı #2

    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı #3

    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı #4

    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı #5

    Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı #6

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