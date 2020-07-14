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Moskova'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, yakıt tankeri arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da kontrolden çıkan yakıt tankeri, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla otoyolun sağında duran yolcu otobüsüne çarptı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Trafik kameralarınca kaydedilen görüntüde, yakıt tankerinin hızla geldiği ve otobüse arkadan çarparak yola savrulmasına neden olduğu görüldü.

Yerel medya, kazada yaralıların olduğunu ancak sayısının henüz bilinmediğini duyurdu.

Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı VİDEO























