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- Rusya'da yangını söndüren itfaiyeci, patlamadan yara almadan kurtuldu
Rusya'da yangını söndüren itfaiyeci, patlamadan yara almadan kurtuldu
- İHA
- 11.12.2021 - 17:40
- Güncelleme : 11.12.2021 - 19:20
Rusya'ya bağlı Sibirya'nın doğusundaki Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'ta facianın eşiğinden dönüldü.
Yangın ihbarı üzerine bir binanın önündeki garaja gelen itfaiye ekibinden 1 kişi, alevlere garaj kapısından müdahale etmeye başladı.
İTFAİYECİ PATLAMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Yangın devam ederken garajda büyük bir patlama meydana geldi.Garajın önündeki itfaiyeci ise patlamanın şiddetiyle savruldu.
GARAJDA OKSİJEN TÜPÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Acil Durumlar Bakanlığına bağlı bölge yetkilisi Ksenia Rahmattullina garajda oksijen tüpü bulunduğunu belirterek, "Bu alanlardaki tüp patlamaları yanıcı maddeler nedeniyle olur. Kapı açıldığında yoğun bir oksijen girişi oluyor ve yüksek bir patlama beliriyor" dedi.
Rusya'da yangını söndüren itfaiyeci, patlamadan yara almadan kurtuldu VİDEO
PATLAMADA KİMSE YARALANMADI
Rahmatullina, iki metrekarelik alanda yaşanan patlamada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Patlamanın şiddetiyle savrulan itfaiyeci hastaneye götürülürken, koruyucu kıyafetleri nedeniyle yara almadığı öğrenildi. Garajdaki yangın diğer itfaiye erleri tarafından söndürüldü.