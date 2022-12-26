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    Rusya'da yatırımlar sonrası metal ihracatının rotası değişti

    Savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, metal ihracatı rotalarını değiştirdi. Bakan Manturo; ihracatın Çin, Türkiye, BDT, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya kaydığını söyledi.
    • 26.12.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 16:22
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    Rusya'da yatırımlar sonrası metal ihracatının rotası değişti

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Rus metal ve otomobil sektörlerine ilişkin değerlendirmelerinde, Rus otomobil sektörünün yaptırımlar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.

    Rus otomobil sektörüne devlet desteğinin artacağını belirten Manturov, “Rusya’da üretilen araçların otomobil sektöründeki payını 2030’a kadar yüzde 40’tan yüzde 80’e çıkarmayı planlıyoruz. Artan devlet desteğiyle 2025’e kadar otomobil üretimini iki kat, otomobil parçalarının üretimini ise üç kat artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Yaptırımlar, ihracat notalarını değiştirdi

    AA’nın haberine göre; Manturov, metal ürünlerinin ihracat rotalarını yaptırımlar nedeniyle değiştirdiklerini belirtti. Manturov, “Rus metal üretimi şirketleri ihracatını Çin, Türkiye, Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT), Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya yönlendiriyor ve bu pazarlar öncelik kazanıyor.” sözlerini kaydetti.

    Haddelenmiş demirli metal ve demir dışı metal üretimlerini de artırmayı planladıklarını belirten Manturov, ayrıca Rus iç piyasasındaki talebi artıracak adımlar atacaklarını söyledi.

    Rusya da yatırımlar sonrası metal ihracatının rotası değişti #1


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