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İHA

Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nde yaşanan kazada, Murmansk - St. Petersburg arasında sefer yapan yolcu treni, Knyazhaya kentinde yük treni ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar sonrası kaza bölgesine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

7 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Kazada toplam 7 vagon raydan çıkarak devrildi.

Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Chibis yaptığı açıklamada, yolcu treninde 326 yolcunun bulunduğunu, yaralı kurtarılan 14 yolcudan 3’ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Ağır yaralı halde vagondan çıkarılan bir çocuğun yoğun bakımda tutulduğunu belirten Chibis, yaralıların çeşitli yerlerinde kırıklar ve kafa travmalarının tespit edildiğini aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yolcuların tahliyesi ve yaralıların tedavileriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurarak, Rus savcılık makamları da kazanın oluş nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.