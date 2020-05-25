Rusya'da yolcu uçağında sosyal mesafe kavgası

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Yolculardan birinin uçak iniş yaptığı sırada inmek için acele etmesi kavga çıkardı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı.

Soçi'den kalkış yapan Ural Havayolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Moskova’ya iniş yaptı.

İnişten hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı. Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara çarparak ilerledi.

UÇAKTA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Marina P. adlı bir yolcu, söz konusu kişi için "İnişten hemen sonra fırladı ve çıkışa yöneldi." dedi.

Yolculardan biri, acele eden kişiye dikkat emesini söyleyince ortalık karıştı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin yumruk yumruğa kavga ettikleri görüldü.

Kavga eden yolcular, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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