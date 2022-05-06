Petrol
112.63
1.56%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.52%
Altın
903.40
0.75%
Borsa
2461
-0.22%
Bitcoin
548.263
-7.07%
BTXN Coin
15.82
-2.16%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Rusya'da Zafer Günü için prova yapıldı

    Kızıl Meydan, önümüzdeki hafta yapılacak kutlamalar öncesi düzenlenen provaya ev sahipliği yaptı.
    • 06.05.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da Zafer Günü için prova yapıldı

    Rusya, 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'ne hazırlanıyor.

    Hazırlıklar kapsamında Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası yaptı.

    9 Mayıs hazırlıkları

    Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

    Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası gerçekleştirdi.

    Kızıl Meydan'da prova

    Dün akşam saatlerinde başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar görücüye çıktı.

    İHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar iki prova yapıldığını duyurdu.

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #1

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #2

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #3

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #4

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #5

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #6

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #7

    Rusya da Zafer Günü için prova yapıldı #8


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Şanlıurfa'da dev hortum
    Yaşam

    Şanlıurfa'da dev hortum

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası
    Dünya

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası

    Görüş Bildir