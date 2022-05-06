Rusya'da Zafer Günü için prova yapıldı

Rusya'da Zafer Günü için prova yapıldı

Kızıl Meydan, önümüzdeki hafta yapılacak kutlamalar öncesi düzenlenen provaya ev sahipliği yaptı.

Rusya, 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü'ne hazırlanıyor.

Hazırlıklar kapsamında Rus ordusu, Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası yaptı.

9 Mayıs hazırlıkları

Rusya tarafından kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, bu yıl Ukrayna’daki savaş nedeniyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli açıklamalar yapmasının beklendiği törenler öncesinde Rus ordusu askeri geçit provası gerçekleştirdi.

Kızıl Meydan'da prova

Dün akşam saatlerinde başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada askerler yürüyüş yaptı, zırhlı araçlar görücüye çıktı.

İHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar iki prova yapıldığını duyurdu.



