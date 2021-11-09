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- Rusya'da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı
Rusya'da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı
- İHA
- 09.11.2021 - 12:33
- Güncelleme : 09.11.2021 - 12:44
Rusya'nın Primorski bölgesinin Nakhodka kentindeki Japon Denizi kıyılarında Panama bayraklı “Rise Shine” isimli konteyner gemisi, fırtına nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra dün akşam saatlerinde karaya oturdu.
Gövdesinde çatlaklar oluşan geminin, makine dairesinden su aldığı öğrenildi.
Konteynerler ile kuru yük taşıyan gemideki 14 denizci mahsur kaldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, denizcileri kurtarmak için fırtınanın dinmesini bekledi.
TAMAMI YABANCI UYRUKLU
Sabah saatlerinde kurtarma operasyonu başladı.
Mahsur kalan denizciler, Mi-8 tipi helikopter ile halatlara bağlanarak gemiden alındı.
Denizcilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rusya Ulaştırma Savcılığı, 101 metre uzunluğu ve 19 metre genişliği olan geminin güvenlik mevzuatlarına uyup uymadığı konusunda soruşturma başlattı.
Rusya'da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı ViDEO