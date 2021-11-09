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    Rusya'da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı

    Primorski bölgesinin Nakhodka kentinde, Panama bayraklı konteyner gemisi karaya oturdu. Su alan gemide mahsur kalan 14 denizci, helikopterler ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 12:44
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    Rusya'da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı

    Rusya'nın Primorski bölgesinin Nakhodka kentindeki Japon Denizi kıyılarında Panama bayraklı “Rise Shine” isimli konteyner gemisi, fırtına nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra dün akşam saatlerinde karaya oturdu.

    Gövdesinde çatlaklar oluşan geminin, makine dairesinden su aldığı öğrenildi.

    Konteynerler ile kuru yük taşıyan gemideki 14 denizci mahsur kaldı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, denizcileri kurtarmak için fırtınanın dinmesini bekledi.

    TAMAMI YABANCI UYRUKLU

    Sabah saatlerinde kurtarma operasyonu başladı.

    Mahsur kalan denizciler, Mi-8 tipi helikopter ile halatlara bağlanarak gemiden alındı.

    Denizcilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Rusya Ulaştırma Savcılığı, 101 metre uzunluğu ve 19 metre genişliği olan geminin güvenlik mevzuatlarına uyup uymadığı konusunda soruşturma başlattı.

    Rusya'da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı ViDEO

    Rusya da,karaya oturan gemideki denizciler, helikopterler ile kurtarıldı #1

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