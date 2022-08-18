Rusya'daki binlerce Yahudi, savaş nedeniyle ülkeyi terk etti

Savaş nedeniyle Rusya’daki Yahudi nüfusu, kitlesel bir şekilde göç etmeye başladı. 20 bin 500 Yahudi’nin İsrail'e gittiği açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaş, Rusya’daki Yahudi nüfusunu da etkiledi.

Dünyadaki Yahudilerin İsrail'e taşınmasına yardımcı olan Yahudi Ajansı, mart ayından bu yana Rusya'daki 165 bin Yahudi'den 20 bin 500'ünün İsrail'e gittiğini açıkladı.

Ayrıca, binlerce Yahudi’nin de başka ülkelere göç ettiği belirtildi.

Baş haham, şehri terk etti

AA’nın haberine göre; Moskova'da 1993'ten beri şehrin baş hahamı Pinchas Goldschmidt, savaşın başlamasından iki hafta önce ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek önce Macaristan'a, sonra İsrail'e göç etti.

Daha sonra görevinden istifa eden ve savaş karşıtlığını dile getiren Goldschmidt, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa karşı olduğunu göstermek için bir şeyler yapması gerektiğini hissettiğini, ancak Moskova'da kalması durumunda kendini tehlikeye atacağını söyledi.

“Gidip gitmemeye karar vermek küçük bir mücadele değildi”

Goldschmidt, Rusya'dan ayrılma kararı ve savaş karşıtı duruşu nedeniyle Rus Yahudileri tarafından eleştirildiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Bizi nasıl yalnız bırakırsın, şeklinde bazı mesajlar aldım. Ama büyük çoğunluğun son derece destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Gidip gitmemeye karar vermek küçük bir mücadele değildi, ben ve eşim için topluluk bizim hayatımızdı.”

“Yahudiler her zaman tehlikede”

Toronto Üniversitesinde Yidiş Araştırmaları Profesörü ve Rusya'daki Yahudi Tarihi Uzmanı Anna Shternshis ise, Rusya'da ne zaman bir karışıklık olsa, Yahudilerin her zaman tehlikede olduğunu gördüğünü dile getirdi.

19. yüzyılın sonundaki ekonomik kriz ve İkinci Dünya Savaşı gibi tarihi olayların Rusya'daki Yahudilere karşı şiddete yol açtığına değinen Shternshis, "Bugün Rusya'daki her Yahudi bunu düşünüyor." dedi.

“Yahudiler onların propaganda hedeflerinden biri haline geliyor”

BBC'ye Alexander takma adıyla konuşan bir Yahudi, 24 Şubat'tan sonra ailesiyle birlikte bu savaşa kesinlikle karşı olduklarını fark ettiklerini, ancak bunu nasıl protesto edeceklerini bilmediklerini belirterek, “Rusya'daki yetkililerin tahmin edilemez ve kötü bir eğilimleri var. Yahudiler onların propaganda hedeflerinden biri haline geliyor, biz geleneksel olarak iç düşmanları bulmanın iyi bir yoluyuz. Büyükbabam, büyükannem ile dedem ve ninem o zamanlar çok çekti.” dedi.

İsrail vatandaşlığı için başvuran ve gelecek haftalarda mülakata girecek olan Alexander, kendisini endişelendiren şeylerden birinin Kremlin'in Yahudi Ajansı'nın Rus kolunu kapatma niyetini ifade etmesi olduğunu dile getirdi.

“Her şey çok korkutucu hale geldi”

Alexander, "Birdenbire bunu haberlerde görüyoruz ve sırada ne olduğunu merak ediyoruz. Çok güvensiz hissediyoruz ve işimizi kaybedebilir miyiz ya da hapse girebilir miyiz diye düşünüyoruz. Her şey çok korkutucu hale geldi." dedi.