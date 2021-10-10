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    Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda devrilen dekor can aldı

    Moskova'da bulunan Bolşoy Tiyatrosu’ndaki set değişikliği sırasında devrilen sahne dekoru nedeniyle 1 sanatçı hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 04:36
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    Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda devrilen dekor can aldı

    Rusya’nın en prestijli tiyatrolarından olan ve başkenti Moskova’da yer alan Bolşoy Tiyatrosu’nda Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov’un Sadko operasındaki set değişikliği sırasında sahne dekoru 37 yaşındaki sanatçının üzerine devrildi.

    DEVRİLEN DEKORUN ALTINDA CAN VERDİ

    Sahne dekoru altında ezilen sanatçının kimliği açıklanmazken, kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

    Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda devrilen dekor can aldı #1

    Kazanın ardından operanın hemen durdurulduğu ve seyircilerin tiyatrodan çıkarıldığını aktarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    2013'TE DE KEMANCI, ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ

    Öte yandan Bolşoy Tiyatrosu’nda Temmuz 2013’te bir kemancı, orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.

    Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda devrilen dekor can aldı #2

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