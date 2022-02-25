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    Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı

    Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700’ü geçtiği bildirildi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 02:05
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    Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı

    Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından Rusya’da binlerce kişi sokaklara döküldü.

    POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

    Rusya’nın hemen hemen tüm kentlerine yayılan gösteriler başkent Moskova, St. Petersburg ve Krasnodar ve Ekaterinburg gibi kentlerde büyürken polis göstericilere müdahale etti.

    Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı #1

    BİN 734 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

    Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde bin 734 göstericinin gözaltına alındığını açıklayarak, Moskova’da 955, St. Petersburg’ta 425, Krasnodar’da 57, Ekaterinburg’ta 39 ve diğer şehirlerde de 30’dan fazla kişi gözaltına alındığını aktardı.

    Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı #2

    GÖSTERİLER 53 KENTE YAYILDI

    Rusya’nın toplam 53 ayrı kentinde gösteriler devam ederken, Rusya Soruşturma Komitesi, savaş karşıtı gösteriler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Soruşturma Komitesi, gösteriler sırasında birçok göstericinin kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotof kokteyl ile saldırdığını belirterek, gözaltında tutulan kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını aktardı.

    Rusya’daki gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı #3


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