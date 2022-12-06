Rusya'daki havalimanına İHA'lı saldırı

Ülkenin güneybatısındaki Kursk kentinde yer alan bir havaalanı, insansız hava aracıyla hedef alındı. Bölgedeki petrol tankerleri yandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş aralıksız devam ediyor

Bu bağlamda, iki ülke arasındaki sıcak çatışma da sürüyor.

İHA ile hedef alındı

Rusya'nın güneybatısındaki Kursk kentinde yer alan bir havaalanının insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi.

"Petrol yakıt tankerleri alev aldı"

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoit, sosyal medya hesabından yerel saatle 07.20'de yaptığı açıklamada, havaalanındaki yakıt tankerinin patladığını belirterek, "İHA saldırısı nedeniyle Kursk Havaalanı'ndaki bir petrol yakıt tankeri alev aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale edildi. Tüm özel servisler olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.