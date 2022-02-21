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    Rusya'daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor

    Rusya’nın Murmansk bölgesinde Kola Yarımadası, doğal güzelliklerinin yanı sıra kuzey ışıklarıyla büyülü bir atmosfer sunuyor.
    • AA
    • 21.02.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 09:41
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    Rusya'daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor

    Rusya’nın Murmansk bölgesinde yer alan Kola Yarımadası, doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

    Yarımadadaki doğal güzelliklerin yanı sıra Kuzey Işıkları da, büyülü bir atmosfer sunuyor.

    Murmansk'takiKuzey Işıkları, eylül ve mart ayları arasında ortaya çıkıyor.

    İZLEMEK İÇİN EN UYGUN AYLAR EYLÜL VE MART

    Bu aylar arasında gözlemlenebilen büyüleyici manzarayı izlemek için en uygun ayların ise iki ekinoks dönemi olduğu belirtiliyor.

    Kola Yarımadası'nı aydınlatan kuzey ışıklarından kareler FOTO GALERİ

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #1

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #2

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #3

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #4

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #5

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #6

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #7

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #8

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #9

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #10

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #11

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #12

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #13

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #14

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #15

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #16

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #17

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #18

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #19

    Rusya daki Kola Yarımadası, atmosferiyle büyülüyor #20


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