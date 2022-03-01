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    Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 23:56
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    Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi imzaladı.

    Kremlin'den kararnameyle ilgili yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edildi.

    Açıklamada, "Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır." denildi.

    "RUSYA'DAN NAKİT OLARAK 10 BİN DOLAR ÜZERİ DÖVİZ ÇIKARTILMASI YASAKLANDI"

    Rusya’dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, "Rusya’dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

    Rusya’dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı #1


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