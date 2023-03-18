Rusya'dan 23 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı Tek taraflı ambargolara tepki gösteren Kremlin, bazı İngiliz vatandaşlarıyla ilgili aldığı kararı duyurdu.

Moskova-Londra hattında karşılıklı yaptırımlar devam ediyor.

Yaptırımlar, son olarak Kremlin tarafından uygulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri yetkililer dahil 23 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi.

İngiltere'ye tek taraflı yaptırım tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin bazı Rus vatandaşları ile işletmelerine yönelik tek taraflı yaptırımlar uyguladığı ve Ukrayna'ya askeri teknik destek sağladığı belirtildi.

23 İngiliz vatandaşına yasak

Bu nedenle 23 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişine yasak getirildiği vurgulandı.

Bunların arasında Ukrayna askerlerine eğitim veren askeri uzmanlar, bazı medya kuruluşları ile yargı ve cezaevi temsilcilerinin yer aldığı kaydedildi.

Geçen yıl alınan karar

Rusya, geçen yıl ilk önce İngiliz gazeteciler, savunma sanayisi yöneticileri ve ordu mensuplarından oluşan 49 kişinin; sonra da eski İngiltere Başbakanı David Cameron dahil 39 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirmişti.