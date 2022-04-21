Petrol
107.97
1.10%
Euro
15.96
0.20%
Dolar
14.70
0.23%
Altın
917.51
-0.64%
Borsa
2557
1.22%
Bitcoin
622.913
2.42%
BTXN Coin
29.10
-3.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Rusya'dan 29 Amerikalı ve 61 Kanadalı hakkında yatırım kararı

    Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.
    • 21.04.2022 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'dan 29 Amerikalı ve 61 Kanadalı hakkında yatırım kararı

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, şiddetini artırarak devam ediyor.

    Rus ordusunun Ukrayna'ya yaptığı saldırılar nedeniyle, ABD ve batılı ülkeler tarafından yaptırım uygulanan Rusya'dan misillemeler gelmeye devam ediyor.

    Zuckerberg'in de bulunduğu 29 Amerikalı ve 61 Kanadalı'ya yaptırım kararı

    AA'nın haberine göre Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

    Rusya dan 29 Amerikalı ve 61 Kanadalı hakkında yatırım kararı #1


    İlginizi Çekebilir

    Son halini görenler tanıyamadı!
    Kadın ve kadın

    Son halini görenler tanıyamadı!

    Esenyurt'ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta dakikalar içinde 200 bin TL’lik soygun

    Kuzey Irak şehidi Kaan Kanlıkuyu'ya veda
    Gündem

    Kuzey Irak şehidi Kaan Kanlıkuyu'ya veda

    Görüş Bildir