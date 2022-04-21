Rusya'dan 29 Amerikalı ve 61 Kanadalı hakkında yatırım kararı

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, şiddetini artırarak devam ediyor.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yaptığı saldırılar nedeniyle, ABD ve batılı ülkeler tarafından yaptırım uygulanan Rusya'dan misillemeler gelmeye devam ediyor.

Zuckerberg'in de bulunduğu 29 Amerikalı ve 61 Kanadalı'ya yaptırım kararı

AA'nın haberine göre Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.