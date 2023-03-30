Rusya'dan 400 bin gönüllü asker hamlesi İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya’nın 400 bin askeri daha silah altına almak istediği belirtildi.

DHA

Rusya-Ukrayna savaşında 1 yıl geride kalırken beklenti havaların kış şartlarından çıkmasıyla çatışmaların artması yönünde.

Bu kapsamda iki taraf da hem asker hem de araç ve mühimmat sevkiyatı yapıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan servis edilen bir istihbarat raporu ise dikkat çekti.

400 bin gönüllü asker planı

Buna göre Rusya 400 bin askeri daha silah altına almak istiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yetkililer 400 bin askerin daha silah altına alınması amacıyla büyük bir askere alma kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Rusya bu kampanyayı yeni ve zorunlu bir seferberlikten ziyade gönüllü ve profesyonel personele yönelik bir girişim olarak sunuyor.



Rus yetkililer muhtemelen iç muhalefeti en aza indirmek amacıyla personel açığını kapatmak için sözde bir 'gönüllülük modeli' seçmişler. Kampanyanın 400 bin gerçek gönüllüyü çekmesi pek olası değil.



Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki savaş gücünü yeniden inşa etmek için personelden daha fazlasına ihtiyaç var; Rusya'nın şu anda sahip olduğundan daha fazla mühimmat ve askeri teçhizata ihtiyacı var.”

Rusya 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilen etmiş binlerce Rus erkek silah altına alınmıştı.

Bu seferberlikten sonra binlerce Rus en yakın sınırdan Rusya'yı terk etmeye başlamıştı.