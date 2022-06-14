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    Rusya’dan 49 İngiliz'e yaptırım

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin yaptırımına karşılık olarak 29'u İngiliz gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladı.
    • 14.06.2022 - 22:18
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    Rusya’dan 49 İngiliz'e yaptırım

    İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırım uyguladığı Rusya, misilleme olarak İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcilerini hedef aldı.

    49 kişinin Rusya'ya girişi yasaklandı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29’u gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladığı duyurularak, söz konusu isimlerin Rusya'ya girişinin yasaklandığı aktarıldı.

    "Önyargılı değerlendirmeleriyle İngiliz toplumunda Rus düşmanlığı körüklenmesinde katkıda bulunuyorlar"

    İHA'nın haberine göre açıklamada, "Listede yer alan İngiliz gazeteciler, Rusya, Ukrayna ve Donbass'taki olaylar hakkında kasıtlı olarak yanlış ve tek taraflı bilgilerin yayılmasına aracı oluyorlar. Önyargılı değerlendirmeleriyle İngiliz toplumunda Rus düşmanlığının körüklenmesine de katkıda bulunuyorlar. İngiltere savunma kompleksiyle ilişkili kişiler, Nazi oluşumları tarafından sivilleri öldürmek ve sivil altyapıyı yok etmek için kullanılan Ukrayna'ya silah tedarikine ilişkin kararların alınmasına katılıyor" denildi.

    Yaptırım uygulanan kişiler arasında yer alan bazı isimler

    Bakanlık tarafından yaptırım uygulanan kişiler arasında, The Guardian muhabiri Shaun Walker, Daily Telegraph yazarı Con Coughlin, Sky News muhabiri Stuart Ramsay, The Times'ın Genel Yayın Yönetmeni John Witherow, Daily Telegraph'ın Genel Yayın Yönetmeni Chris Evans, The Guardian Genel Yayın Yönetmeni Katharine Sophie Viner, İngiliz Savunma Bakan Yardımcısı Jeremy Mark Quin, İngiltere Hava Kuvvetleti Komutanı Michael Wigston, İngiliz Avam Kamarası üyesi Samuel Wilson, Gregory Lloyd Cambell gibi önemli isimler yer aldı.

    Rusya’dan 49 İngiliz e yaptırım #1


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