Rusya'dan 500 ABD vatandaşına yaptırım: Barack Obama listede Yüzlerce Amerikan vatandaşı, Kremlin'in yaptırım listesine eklendi. ABD'nin eski Başkanı Obama, ambargoya uğrayan isimler arasında yer alıyor.

AA

Ukrayna savaşından sonra ABD'den yaptırımlarla karşılaşan Moskova yönetimi misillemede bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, imza atılan yaptırım kararlarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus yetkilileri ve vatandaşlarına yönelik sürekli yaptırım uyguladığı belirtildi.

500 ABD vatandaşına yaptırım

Buna yanıt olarak 500 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin Rusya'ya girişine yasak konulduğu aktarıldı.

Açıklamada yaptırım listesine alınan 500 kişinin isimlerine yer verildi.

Obama listede

Listede, eski ABD Başkanı Obama dahil siyasi yetkililer, senato ve kongre üyeleri, Rusya hakkında yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle uzman ve analistler, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle savunma alanında faaliyet gösteren şirket yöneticileri yer aldı.

Rus gazetecilere verilmeyen Amerikan vizesi hatırlatması

Rusya'ya karşı atılan herhangi bir "düşmanca" adımın yanıtsız kalmayacağı vurgulanan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısını takip etmeleri için Rus gazetecilerine Amerikan vizesinin verilmediği anımsatıldı.

Açıklamada, bu nedenle de ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya'da casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteciyi ziyaret etme talebinin reddedildiği ifade edildi.