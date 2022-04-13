Rusya’dan ABD Kongresi üyelerine yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesine yaptırım kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte ABD tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 328 milletvekiline karşı alınan yaptırım kararına Rusya’dan misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım kararı

İHA'nın haberine göre açıklamada, "Joe Biden yönetimi tarafından 24 Mart'ta Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumasının 328 milletvekiline karşı uygulanan Rusya karşıtı yaptırım dalgasına karşılık olarak, daha önce ‘kara listeye’ alınan Rus parlamenterlerle birlikte fiilen tüm parlamento üyelerini kapsadığı dikkate alınarak aynı şekilde ABD Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesine kısıtlamalar getiriliyor. ABD Kongresi'nin alt meclisinin komitelerinin liderliği ve başkanları da dahil olmak üzere bu kişiler Rusya'nın önleme listesine sürekli olarak dahil ediliyor” denildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin daha önce yaptırım listesine alındığı bu doğrultuda ismi açıklanan ABD Kongresinin 398 üyesinin karşılıklılık ilkesi doğrultusunda yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesinin isimlerine yer verilirken, ABD yaptırımlarına karşılık Rusya’nın da karşı önlemlerini daha da genişletilebileceği ifade edildi.